Handlarze dopalaczami staną przed sądem. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dopalacze, którymi handlowali, doprowadziły do śmierci co najmniej dwóch osób, w tym 28-latka ze Szczecina. Prokuratura Krajowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom - członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która ze pośrednictwem internetu sprzedawała głównie młodym osobom „dopalacze”.

- Łącznie postawiono im 49 zarzutów a akt oskarżenia obejmuje 900 stron - mówi prokurator Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej. - Ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całej Polski i dokonywała obrotu dopalaczami za pośrednictwem stron internetowych. Łączna wartość dopalaczy, będących przedmiotem obrotu, wynosiła ponad 10 mln złotych. Grupa wykorzystywała do dystrybucji paczkomaty, w których dopalacze miały być odbierane. Ponadto korzystała z rachunków bankowych założonych na tzw. słupy, które służyły do dokonywania płatności za dopalacze.



Przestępcy doprowadzili do zatrucia wielu osób, w tym dwóch śmiertelnie. - Podczas czynności na terenie Łodzi zatrzymano mężczyznę prowadzącego kantor wymiany walut, którego zadaniem było przyjmowanie kryptowalut z handlu dopalaczami, wymiana na złotówki i wydawanie ich członkom grupy. Prowadzący kantor zajmował się praniem pieniędzy na rzecz członków grupy, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. W tym przypadku prokurator dokonał zabezpieczenia gotówki w kwocie ponad dwóch milionów złotych oraz samochodu marki Aston Martin - dodaje prok. Łukasz Łapczyński.



Prokuratura Krajowa w Szczecinie nadal prowadzi postępowanie przeciwko 8 osobom, w tym 4 poszukiwanym listami gończymi oraz europejskimi nakazami aresztowania.