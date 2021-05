"Egzamin ósmoklasisty z matematyki łatwiejszy niż próbny test"

To opinia większości uczniów szkół podstawowych, którzy zmagali się w środę z kolejnym przedmiotem obowiązkowym.

Jak sami przyznają, trafiło się jednak kilka zadań trudnych, w tym wymagające obliczenia pola trójkąta.- Było trudne, ja się męczyłem przy nim. Były zadania, których nie do końca rozumiałem, ale było wiele, które myślę że dobrze zrobiłem. Najwięcej problemów sprawiło mi zadanie z trójkątem. Pierwsze dziesięć minut siedziałem, liczyłem, nie wiedziałem co trzeba tu połączyć, ale później miałem jakiś przebłysk i chyba mam dobrze. Inne zadanie, które sprawiło mi problem to z polem całkowitym połączonych ostrosłupów czworokątnych - mówili ósmoklasiści.W czwartek ósmoklasistów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego.