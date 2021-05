Pomorze Zachodnie na przestrzeni lat w oku fotografa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Fotograf Marek Czasnojć wydał swój nowy album o Pomorzu Zachodnim. Publikacja pokazuje, jak zmieniał się region na przestrzeni lat.

W albumie znalazły się zdjęcia wykonane po wojnie i współczesne.



- Pomorze Zachodnie to kawał pięknego świata, w Polsce mało znanego - mówi Marek Czasnojć. - Ja tym żyje, żyję to i widzę. Taka jest sprawa, że fotografuję przy okazji. Trzeba było zrobić całą robotę na nowo, te odbitki, te negatywy. Wszystko trzeba było przeskanować, poczyścić i sformatować. To jest cała duża robota, żniwa, które były robione 60 lat temu mają teraz zupełnie innych wydźwięk, niż wtedy w gazecie. Wtedy każdy kłos był na wagę złota, teraz jest pamiątka, że tak było.



- Marek Czasnojć zrobił ponad 2,5 miliona zdjęć - mówi Mirosław Sobczyk, redaktor albumu i wydawca. - Chcemy pokazać odbiorcom, naszym turystom, jak zmieniał się region. Pokazujemy stare zdjęcia i nowe, szczególnie zabytki. Pamiętam, wydaliśmy kiedyś album fotograficzny Pomorza Zachodniego, ale o pałacach i zabytkach. To była końcówka lat '90, gdzie te pałace były bardzo zniszczone i zdewastowane. Dzisiaj większość tych pałaców jest po renowacji, odwiedzają je ludzie, odbywają się tam różne imprezy. To jest właśnie ten postęp.



Album pokazuje miasta, rozpoczyna się od Świnoujścia. Część najwcześniejszych zdjęć, jakie znalazły się w albumie wykonał historyk profesor Tadeusz Białecki.