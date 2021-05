Miał zostać zniszczony, ale przetrwał kilkadziesiąt lat [ZDJĘCIA]

Proboszcz parafii i kustosz sanktuarium MB Królowej Polski w Krępsku ks. Paweł Płaczek prezentuje obraz. Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Namalowany na prześcieradle, potem miał zostać zniszczony, ale udało się go ukryć i dziś znajduje się na plebanii przy sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku koło Goleniowa.

Lokalny artysta namalował wizerunek Jana Pawła II na zamówienie żołnierzy przed wizytą papieża w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku. Ojciec Święty błogosławił obraz na lotnisku.



- Kiedy papież zakończył wizytę w Szczecinie, żołnierze dostali rozkaz od przełożonego, aby zniszczyć obraz - mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium MB Królowej Polski w Krępsku ks. Paweł Płaczek. - Wynikało to z danej sytuacji politycznej i społecznej, w jakiej Kościół i Polska znajdowały się wtedy. Żołnierze nie chcieli tego zrobić. Zwinęli to płótno i oddali dla jednego z mieszkańców Miękowa, aby ukrył to płótno i przez jakiś czas przetrzymał. I rzeczywiście te płótno leżało kilka lat w stodole, między sianem i słomą.



Gospodarz, który dziś już nie żyje, spisał historię, a potem przekazał obraz poprzedniemu proboszczowi parafii. - Dziś obraz jest już po renowacji, ma bardzo piękną dużą ramę, jest prezentowany i jest "uczestnikiem" Archidiecezjalnych Dni Młodych. Przypominana jest jego historia młodym, przybliżana jest osoba i nauczanie Jana Pawła II i to, co w Szczecinie zostawił w 1987 roku - dodaje ks. Płaczek.



Świątynia koło Goleniowa jest najmłodszym sanktuarium maryjnym w archidiecezji.