Kwiatki w Szczecinie idą jak świeże bułeczki

Frezje, konwalie, słoneczniki i róże cieszą się w środę największą popularnością wśród szczecinian.

Kwiaty kupowane są przede wszystkim z okazji Dnia Matki. Kolejki przed punktami sprzedaży spore i takie - jak prognozują sami sprzedawcy - powinny utrzymywać się do wieczora.- Trzeba się oganiać. Ruch przychodzi falami. - Najlepiej od rana frezje i konwalie schodzą. Dzisiaj będziemy sprzedawali do bólu -Dzień Matki w Polsce przypada na 26 maja. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.