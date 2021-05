Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie pierwszy raz wsiadł za kółko po amfetaminie. Recydywista ze Szczecina odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Kierowca jest podejrzany o to, że kilkukrotnie w okresie między styczniem a lutym tego roku kierował samochodem pod wpływem narkotyków.



Wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci ustalili, że przestępstwa dopuścił się sześciokrotnie.



31-latek był już w przeszłości karany. Mężczyznę zatrzymano. Trafił do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu grzywna a nawet więzienie - może spędzić do dwóch lat za kratami. Sąd prawdopodobnie zakaże mu prowadzenia samochodu na co najmniej 3 lata.