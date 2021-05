Przygraniczny szlak rowerowy będzie dłuższy

Odrzański Szlak Rowerowy - odcinek w województwie zachodniopomorskim. Fot. pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz Kuna

O prawie siedem kilometrów wydłuży się w przyszłym roku szlak rowerowy biegnący znad Bałtyku wzdłuż polsko-niemieckiej granicy.

Inwestycje są planowane m.in. na odcinku Modrzewie - Stepnica oraz w okolicy Gryfina. Blue Velo jest jedną z czterech długodystansowych tras na Pomorzu Zachodnim. To trasa północ-południe wyznaczona w pięciu województwach zachodniej Polski. W przyszłości ma mieć nawet 1000 kilometrów i umożliwiać bezpieczną podróż znad morza do granicy

z Czechami.



Na Pomorzu Zachodnim zaczyna się w Świnoujściu, biegnie przez Międzyzdroje, Wyspę Wolin, wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, a dalej przez Szczecin, Gryfino, Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Dargomyśl, Chwarszczany do Kostrzyna Nad Odrą. To łącznie 275 km.