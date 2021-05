Białorusini poznają język polski w Akademii Morskiej

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Kilkunastu Białorusinów, którzy musieli opuścić swój kraj obawiając się represji politycznych uczy się języka polskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zajęcia są finansowane przez fundację imienia Konstantego Kalinowskiego, powołanej przez polski rząd.



- Język polski nie jest trudny, bo nasz język białoruski jest bardzo podobny. Mam nadzieję, że dam radę. Końcówki są inne, czasy inne. Słowiański język nie jest trudny - mówią Białorusini.



- Zajęcia są prowadzone na studium nauki języków obcych Akademii Morskiej w Szczecinie - mówi Weronika Gocłowska, rzeczniczka Akademii. - To jest program uruchomiony w zeszłym roku w związku z wydarzeniami, które miały miejsce latem na Białorusi. Program "Solidarni z Białorusią". W ramach tego projektu intensywny kurs nauki języka polskiego został przygotowany w wielu miejscach w Polsce dla Białorusinów, którzy postanowili przenieść swoje życie do Polski i podjąć studia w naszym kraju.



Uczestnicy kursów po ich zakończeniu będą mogli studiować na polskich uczelniach. Konstanty Kalinowski, którego imię nosi program stypendialny to uczestnik powstania styczniowego, powieszony w Wilnie przez Rosjan.