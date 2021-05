Skarbówka skontroluje internetowy handel używanymi częściami do aut

Internetowy handel używanymi częściami do aut pod lupą skarbówki. Kontrole będą prowadzone od czerwca do października.

- Chodzi o wszystkie używane części pochodzące z demontażu samochodów - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej. - Chodzi głównie o części, które pochodzą z demontażu samochodów, które są wykonywane bez rejestracji, bez pozwoleń. To oczywiście wpływa bardzo negatywnie na konkurencyjność innych podmiotów, ale to jest też coś, co nie przynosi podatków. To może dotyczyć liczników, mogą to być elementy z wyposażenia samochodów, elementy elektroniki, więc tak naprawdę wszystko.



Podczas kontroli będą sprawdzane platformy internetowe, na których prowadzony jest handel używanymi częściami.