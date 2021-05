Rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

31 lat temu - 27 maja 1990 roku - odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory samorządowe.

- To był wielki entuzjazm - mówi pierwszy wybrany w wolnych wyborach burmistrz Nowogardu Tadeusz Kubica.



- Bezpośrednio spotykałem się z wyborcami przed głosowaniem - wspomina Tadeusz Kubica. - To się złożyło na zwycięstwo OKP Solidarność w Nowogardzie i klęskę obozu starej władzy, bo dla nich ta klęska była szokiem. Nie spodziewali się takiego wyniku. Nie wiem dlaczego, może źle oceniali nastroje wyborców, a może liczyli na starą stalinowską zasadę "nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy". Ale nie udało się i wygraliśmy.



Nowogard był pierwszym miastem w Polsce, gdzie zdecydowano o dekomunizacji ulic. - Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta, pierwsza uchwała, którą podjęliśmy, to była uchwała o zmianie nazw ulic. Usunęliśmy wszystkie ulice Armii Czerwonej, Dzierżyńskiego, Marcelego Nowotki i w to miejsce pojawiły się ulice Armii Krajowej, Szarych Szeregów, marszałka Piłsudskiego, kardynała Wyszyńskiego, gen. Grota Roweckiego. Byliśmy pierwszym miastem w województwie szczecińskim, a nie wiem czy nie w Polsce, kóre zdekomunizowało ulice - podkreśla Kubica.



Komuniści znieśli samorząd w 1950 roku. W okresie PRL były tzw. rady narodowe.