Jedna z 30 par polskich rybołowów doczekała się potomstwa [WIDEO]

W gnieździe w Nadleśnictwie Barlinek wykluło się pierwsze pisklę Brynki i Barlinka. Wszystko można śledzić dzięki transmisji online.

To również dzięki rozpoczętemu w 2019 roku projektowi, który jest realizowany ze środków unijnego funduszu Life. Zakłada on budowę specjalnych platform lęgowych dla rybołowów.W tym momencie oko kamery skierowane jest na gniazdo , które znajduje się na 35-metrowej sośnie. Widać jak matka - Brynka - wysiaduje jaja i grzeją pisklę, dorosły rybołów - ojciec Barlinek - kilka razy dziennie karmi malucha rybą.- Po niecałych 40 dniach od złożenia jaj mamy pierwszego pisklaka - mówi Marcin Kaczmarek z Nadleśnictwa Barlinek i Komitetu Ochrony Orłów. - W związku z tym, że w Polsce mamy bardzo mało rybołowów, około 26-28 par, więc dla nas jest to dosyć duże wydarzenie i bardzo radosna nowina. Za sprawą pary rybołowów, która przyleciała do nas pod koniec marca, pojawiły się cztery jaja.Po wykluciu się piskląt zaczyna się ciężka praca dla rodziców. Siedem, osiem razy w ciągu każdego dnia dorosłe przynoszą ryby. Podczas sezonu lęgowego złowią ich ponad 140 kg. pierwsze próbne loty młode ptaki wykonają już na przełomie czerwca i lipca. na zimowisk odlecą Pod koniec sierpnia.Na obszarze Natura 2000 Puszcza Barlinecka gniazda założyły już trzy pary rybołowów. Dwa znajdują się na terenie Nadleśnictwa Barlinek, jedno w lasach Nadleśnictwa Kłodawa.Realizowany przez Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów projekt przynosi efekty. W 2019 r. nowa para pojawiła się w Nadleśnictwie Włoszczakowice w Wielkopolsce. Rok później parę rybołowów zauważono w Nadleśnictwie Głusko na Pojezierzu Drawieńskim.Lasy Państwowe i Enea Operator, odpowiadająca za sieć dystrybucyjną w północno-zachodniej Polsce na słupach wysokiego napięcia w województwach zachodniopomorskim i lubuskim zamontują 22 platformy lęgowe. Zamontowano już kilkadziesiąt z 300 planowanych platform lęgowych. Rybołów to jeden z najrzadszych gatunków ptaków drapieżnych w naszym kraju.