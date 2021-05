PKP Intercity z letnim rozkładem jazdy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej połączeń i częstsze kursowanie pociągów. Spółka PKP Intercity ogłosiła właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 13 czerwca.

Podróżni będą mogli korzystać z połączeń do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach. Chodzi między innymi o Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg, Zakopane, Szklarską Porębę czy Świnoujście.



W sumie przewoźnik w czasie wakacji będzie uruchamiał ponad 420 pociągów w ciągu doby. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, na wybranych trasach skróci się czas podróży. Chodzi między innymi o trasę Kraków-Katowice, a także Lublin-Warszawa. Czas przejazdu na tej trasie skróci się z ponad 2 godzin i 30 minut do dwóch godzin i dziewięciu minut. Zamiast ośmiu par połączeń pojawi się na torach 11. Więcej pociągów pojawi się także na trasie Kraków-Katowice. Dziś jest to dziesięć par, od czerwca będzie to 18 par.



W rozkładzie pojawi się też kilka nowości. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, jedną z nich będzie przywrócenie połączeń dalekobieżnych z Hajnówką. Jest to TLK Żubr relacji Warszawa-Białystok przez Hajnówkę. Przedstawiciele PKP Intercity podkreślają, że jest to pierwsze od siedemnastu lat takie połączenie. Dziś mieszkańcy Hajnówki mają do dyspozycji kolejowe połączenia lokalne i regionalne.



W czasie wakacji będzie można korzystać z wagonów Combo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się między innymi na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni.