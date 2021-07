Dwa razy więcej pociągów na Pol'and'Rock Festival

Prowadzone prace na przejeździe kolejowo-drogowym w Grzędzicach nie będą ograniczać ruchu pociągów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od wtorku dwa razy więcej pociągów dowiezie miłośników muzyki na koncertową imprezę, która odbędzie się - w naszym regionie - na lotnisko w Makowicach.

Dwa razy więcej pociągów będzie na trasie Szczecin - Goleniów - Nowogard - Kołobrzeg. Kursują od godz. 6:00 do 22:00, średnio co godzinę. Będą zatrzymywały się tylko na większych stacjach, by przewozy były jak najbardziej płynne i szybkie. Dodatkowo ruszają też socjalne pociągi nocne.



W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia - po zakończeniu festiwalu - pojadą jeszcze cztery dodatkowe pociągi.



Choć tegoroczna - 27. już edycja imprezy - jest limitowana, i mniej osób będzie mogło wziąć w niej udział, to na miejscu stoi już gigantyczna scena z dwoma ogromnymi telebimami.



Jeśli chodzi o wieści z festiwalowego pola - to... symbol festiwalu też już jest. Zakwitło pole pełne słoneczników!



Impreza rusza w czwartek i potrwa do soboty. Tegoroczny festiwal ma formę hybrydową - jest dostępny dla publiczności obecnej na miejscu, na lotnisku (wciąż można kupić wejściówki) oraz online na wielu kanałach Fundacji WOŚP i jej partnerów.