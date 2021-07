Ratownicy apelują o korytarze życia na plaży

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rząd parawanów ustawionych wzdłuż morza to codzienność.

- W wielu miejscach zrobiły się miasta parawanowe, które utrudniają nam pracę np. podczas akcji ratowniczej, gdy decyduje każda sekunda - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jacek Kleczaj.



- Ta gęstość parawanów, to takie bezsensowne zamykanie przestrzeni powoduje, że robi się to nie tylko niebezpieczne z punktu widzenia szybkości niesienia pomocy, ale również często niebezpieczne dla ratowników - mówi Kleczaj.



Jeszcze większy problem pojawia się, gdy na plaży musi lądować helikopter. Gminy, które są zarządcami plaży - niewiele z tym robią - dodał Jacek Kleczaj.



- Co roku w momencie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie nad wodą, kiedy prowadzone są rozmowy z gminami, mówimy o tym, żeby gminy zawarły w regulaminie punkt dotyczący korytarzy życia, żeby były one w odpowiedni sposób oznaczone. Zawsze sprowadza się to do tego, że oni nie mają na to wpływu, albo nie ma na to pieniędzy lub brakuje zwykłej dobrej woli - dodaje Kleczaj.



W internecie jest wiele zdjęć i memów pokazujących plaże z szpalerem parawanów, ich właściciele często wstają o świcie, by znaleźć dobre miejsce.