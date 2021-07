Rusza odliczanie do "Żagli 2021". Sprawdź, co zmieni się na ulicach

W związku z organizacją imprezy "Żagle 2021", od środy częściowo zamknięte dla ruchu są ulice wokół Łasztowni i Wałów Chrobrego.

Utrudnienia kierowcy napotkają na ulicach: Wendy i Zbożowa oraz Komandorska, Admiralska, Wawelska, Wały Chrobrego, Małopolska i Henryka Pobożnego.Od piątku, organizatorzy imprezy planują zamknąć kolejne, ale nie będzie to ulica Jana z Kolna - zapewnia Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Jana z Kolna będzie zawężona, będzie na niej ograniczona prędkość, natomiast ona nie będzie zamknięta. Od środy uważamy na wszystkie przylegające do Wałów Chrobrego uliczki, a także te w okolicy Łasztowni. Jana z Kolna natomiast otwarta przez cały okres wydarzenia, zawężona i z ograniczaniem 30 km na godzinę - tłumaczy Pieczyńska.Utrudnienia dla kierowców w tej części Szczecina potrwają do wtorku 3 sierpnia.