Nieoficjalne wyniki Regat Bałtyckich

Fot. Matylda Rozpędek [Radio Szczecin]

Przygotowania do Żagli 2021 trwają już nie tylko w Szczecinie. Większość jednostek biorących udział w Regatach Bałtyckich, które już przekroczyły linię mety skierowały się do Świnoujścia, aby w piątek przypłynąć do Szczecina.

Środa jest dniem dla jachtu. Oznacza to, że po zakończonym wyścigu załoga musi doprowadzić jednostkę do porządku. Zaplanowano dokładne mycie pokładu, sprzątanie koi, kambuza i messy, jak również drobne prace naprawcze.



W czwartek rano zaplanowano wypłynięcie, aby ok godziny 17-tej pojawić się na Łasztowni i wziąć udział w szczecińskiej imprezie.



Jeśli chodzi o wyniki drugiego etapu według nieoficjalnych wyników zaprezentowanych przez Race Control, w czasie przeliczonym - pierwsze miejsce w wyścigu drugiego etapu Regat Bałtyckich zajmuje szczeciński Fryderyk Chopin - tuż za nim Dar Szczecina i na trzecim miejscu duńska Tara.



Oficjalne wyniki poznamy, gdy wszystkie jednostki przekroczą linię mety - mają na to czas do dzisiejszego wieczoru.