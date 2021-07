Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 6 milionów złotych wypłacił w Zachodniopomorskiem ZUS, w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie trafiło do ponad 20 tysięcy rodzin w naszym regionie. W całym kraju, liczba przekazanych świadczeń to niemal 800 tys. na łączną kwotę prawie 240 mln złotych.



Wnioski można składać wyłącznie przez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS i portal Emp@tia.



Świadczenie, w wysokości 300 złotych, przysługuje raz w roku, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.