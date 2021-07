Benedikt Zech przed starciem z NK Osijek

Jest gorąco, ale nie aż tak - żeby miało to przeszkadzać w walce o zwycięstwo. Benedikt Zech, obrońca Pogoni Szczecin, mówi przed meczem z chorwackim NK Osijek, że po wyjściu z samolotu poczuł ścianę gorącego powietrza.

Mikroklimat we wschodniej Chorwacji jest inny, niż na Pomorzu Zachodnim.- To nas nie zaskoczyło - mówił stoper Pogoni. - Myślę, że każdy z nas był już w swoim życiu na urlopie na południu i wie, jak to jest wysiadając w ciepłym kraju. Jest taki faktycznie, bardzo gorący, powiew powietrza. Myślę, że będziemy na to przygotowani.Piłkarze Pogoni Szczecin wybiegną na boisko o godzinie 21:00. Wówczas termometry pokażą 26 stopni Celsjusza. W szczytowym momencie dnia w Osijeku słupki osiągną 33 kreski.Przebieg rywalizacji Portowców o III rundę eliminacji Ligi Konferencji Europy będziemy relacjonować na antenie Radia Szczecin.