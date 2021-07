Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Centrum Kołobrzegu nie zostanie na stałe zamknięte dla ruchu samochodowego. Za tydzień pojazdy ponownie powrócą w okolice ratusza i katedry.

Plany miejskich urzędników zakładały, że samochody nie powrócą już na sąsiadujące z kołobrzeską bazyliką i ratuszem odcinki ulic Armii Krajowej i Ratuszowej. Obecnie trwa tu Jarmark Solny, a przejazd został zablokowany.



Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wskazuje, że to rozwiązanie nie zdało egzaminu. - To chińskie miasteczko, zwane Jarmarkiem Solnym było dla nas tak zwanym poligonem doświadczalnym. Pokazało, że bez zmian systemowych nie ma sensu wprowadzania tej organizacji ruchu.



Starostwo nie zatwierdziło więc nowej organizacji ruchu, a pomysł miejskich urzędników trafił do szuflady. Centrum Kołobrzegu będzie ponownie przejezdne 4 sierpnia w godzinach wieczornych, gdy zakończy się Jarmark Solny.