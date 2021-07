Apel chorych na SM dotyczący szczepień

Pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane apelują o większe zainteresowanie programem szczepień na COVID-19.

Informacje o słabnącym tempie szczepienia Polaków niepokoją kadrę i pacjentów Centrum Rehabilitacji Chorych na SM w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim.To jeden z dwóch ośrodków, w którym pacjenci z całego kraju otrzymują fachową pomoc. Chorzy obawiają się kolejnego lockdownu i ryzyka zawieszenia rehabilitacji, która jest dla nich przepustką do w miarę normalnego funkcjonowania. Dlatego apelują do osób niezdecydowanych na szczepienie o większą empatię:Prezes Centrum SM w Bornem Sulinowie Piotr Misztak podkreśla, że jeśli zwiększy się liczba zachorowań na COVID-19, to może dojść do sytuacji, że turnus rehabilitacyjny trzeba będzie przerwać:Obecnie na czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w borneńskim Centrum SM przebywa około 50 pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.