"Pogodna ballada o Olku Dobie" dzisiaj na Zamku

Aleksander Doba. Źródło: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Film o słynnym podróżniku Aleksandrze Dobie do obejrzenia w czwartek na dziedzińcu szczecińskiego Zamku.

Pokaz filmu "Happy Olo - Pogodna ballada o Olku Dobie" odbędzie się w ramach Zamkowych Nocy Filmowych. Początek seansu o godz. 22:00.



Film wyreżyserowali Krzysztof Paweł Bogocz i Marcin Macuk. To utrzymana w konwencji kina drogi, opowieść pełna optymizmu, uśmiechu i muzyki.



Aleksander Doba był jednym z najwybitniejszych polskich podróżników. Między innymi jako pierwszy w historii samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej), wykorzystując wyłącznie siłę swoich mięśni. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga.



Kajakiem opłynął też Bałtyk i Bajkał. Zdobył tytuł m.in. "Podróżnika Roku 2015" National Geographic, a w 2018 roku trafił na okładkę gazety "The New York Times".



Zmarł 22 lutego 2021 r. w trakcie wyprawy na Kilimandżaro.