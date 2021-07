Mieszkańcy alarmowali miasto po ulewie. Będzie reakcja ZWiK-u

Do końca sierpnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie kompleksowo wyczyści rury na ulicy Somosierry. Decyzję podjęto po ostatnich ulewach, które przeszły nad miastem. Gwałtowny deszcz spowodował, że domy na tej ulicy zostały zalane.

W sprawie mieszkańców ulicy Somosierry interweniował radny Patryk Jaskulski. Złożył w tej sprawie interpelacje. W imieniu mieszkańców, zaapelował o wyczyszczenie instalacji kanalizacyjnej, bo jak mu przekazali ostatni raz czyszczono ją w latach 90. Mieszkańcy wskazują, że to właśnie przez to zalewa ich domy.- Straty są ogromne, bo trzymaliśmy w garażu motocykl, komputery. To jest nie do opisania. Nie można wejść do piwnicy. Wszystko jest zniszczone - tak mówili po zalaniach na początku lipca.Zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, w odpowiedzi na interpelację, informuje, że instalacja zostanie wyczyszczona i udrożniona do końca przyszłego miesiąca. Dodał, także że miasto przygotowuje raport na temat ostatnich zalań, który ma pozwolić uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.