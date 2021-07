Zamknięte ulice i zmiany w kursowaniu komunikacji

Zamknięte zostały kolejne ulice zlokalizowane wokół Łasztowni i wokół Wałów Chrobrego w Szczecinie.

Utrudnienia mają związek z organizacją trzydniowej imprezy "Żagle 2021". Od północy do już wyłączonych z ruchu ulic doszły także Władysława IV, Zygmunta Starego, Szczerbcowa i Jarowita. Zmiany od piątku dotyczą także pasażerów komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostały po to, aby Szczecinianie i turyści mogli w bezpieczny sposób dojechać w okolice planowanych wydarzeń - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Wydłużone kursowanie tramwajów. Dodatkowe linie i rezerwy, które będą uruchamiane. Oprócz tego, będzie dodatkowy przystanek w rejonie Łasztowni. Zostawiamy samochód w domu lub na parkingu park&ride. Do późnych godzin nocnych, do zakończenia koncertów, na pewno będziemy mieli swobodny dojazd do domu komunikacją miejską.Wprowadzane w piątek zmiany obowiązywać będą aż do niedzieli.