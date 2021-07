Przelej krew w hołdzie powstańcom [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

"Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego" w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie.

- To akcja w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. - mówi organizator Bartłomiej Ilcewicz. - Akcja, która ma na celu jednocześnie pomóc innym osobom, żeby można było oddać krew.



Od samego rana ustawiały się tłumy chętnych, aby oddać krew, a dla niektórych miało to charakter symboliczny, bo ich bliscy walczyli podczas Powstania Warszawskiego.



- Ostatni raz krew oddawałem 20 lat temu, ale ze względu na dzisiejszą akcję, postanowiłem przyczynić się do upamiętnienia bohaterstwa tych ludzi, ze względu na szacunek, pamięć, zarówno mojego dziadka-powstańca, jak i wszystkich bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział jeden z ochotników.



Oddać krew w hołdzie dla powstańców warszawskich, będzie można oddać także 2 sierpnia.