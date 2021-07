"To wyjątkowy moment w życiu żołnierza" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

34 elewów złożyło w piątek przysięgę w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Wcześniej przeszli dwutygodniowe szkolenie.

Nie wszyscy chcą związać swoje życie z wojskiem, ale mówili zgodnie, że nie był to zmarnowany czas. - Po przysiędze planuję studiować, ale w przyszłości na pewno wojsko. Było bardzo intensywnie, a najtrudniejsze były zadania w polu, bo to wymaga wysiłku fizycznego, ale dałam radę do końca - to opinie żołnierzy.



Przysięga na sztandar to wyjątkowy moment w życiu żołnierza - mówił podczas uroczystości płk Roman Łytkowski, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej. - Przysięga wojskowa nie jest jakimś zwyczajnym, banalnym przyrzeczeniem, obietnicą, które ludzie składają sobie przy różnych okazjach. Dziś zobowiązaliście się do utrzymania gotowości, do złożenia ofiary z własnej krwi.



Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa, w przysiędze w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie wzięły udział rodziny elewów.