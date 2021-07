Pogrzeb byłego wiceprezydenta Szczecina Mariusza Kądziołki [ZDJĘCIA]

Pogrzeb byłego wiceprezydenta Szczecin Mariusza Kądziołki. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Rodzina, przyjaciele i bliscy pożegnali byłego wiceprezydenta Szczecina Mariusza Kądziołkę. Spoczął na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Msza żałobna odbyła się w parafii pw. Świętej Faustyny w Szczecinie.

- Dobry kolega, dobry mąż, dobry rodzic. Ja wiem, że to być może truizmy, ale chyba na potwierdzenie tego są chyba wspomnienia, które echem od różnych ludzi przez te ostatnie dni wróciły, kiedy się pojawiła wiadomość o śmierci, nagle okazało się, że tych fajnych dobrych wspomnień jest sporo - mówi poseł Leszek Dobrzyński.



- Z Mariuszem Kądziołką przez kilka lat pracowaliśmy drzwi w drzwi, gdy był zastępcą prezydenta miasta Szczecina. Wyjątkowo życzliwy, uśmiechnięty zawsze człowiek - mówi wiceprezydent Krzysztof Soska.



- Ogromna strata, którą ponieśliśmy. Mam nadzieję, że będziemy mieli wszyscy okazje upamiętnić to co robił, jaki miał wkład w całą społeczność szczecińską - mówi minister Marek Gróbarczyk.



Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki wręczył rodzinie Mariusza Kądziołki Złoty Krzyż Zasługi.



Mariusz Kądziołka zmarł nagle w wieku 47 lat. Ostatnio pracował w Grupie Azoty, a wcześniej w Enei.



Był zastępcą prezydenta Szczecina był od 2011 do 2016 roku.



Podczas mszy świętej żałobnej w rodzimej parafii zmarłego w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wręczył rodzinie Mariusza Kądziołki Złoty Krzyż Zasługi.