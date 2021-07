Żagle 2021 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koncerty, konkursy dla najmłodszych, jarmark z tradycyjnymi wyrobami ale przede wszystkim żaglowce. Przy szczecińskich Wałach Chrobrego rozpoczęły się "Żagle 2021". Jak mówią organizatorzy - to impreza zorganizowana zamiast finału Regat The Tall Ships Races, może mniej widowiskowa, ale równie ciekawa.

- Kolorowo, dużo ludzi, ciepło, słońce świeci. Miejsce piękne jest trochę atrakcji, coś się dzieje - mówią szczecinianie. - Część stoisk już jest rozstawiona, widzimy spacerujących, widzimy żaglowce, które dopłynęły do nas m.in. Dar Młodzieży, hiszpańska Atyla, rosyjski Shtandart i litewski Brabander - mówi Celina Wołosz, rzecznik prasowy Żagle 2021. - Cieszymy się bardzo, po dwóch latach postoju spowodowanego pandemią znowu zaczęliśmy się ruszać i odwiedzamy porty - mówi Artur Król, komendant Daru Młodzieży. - Dla nas to są wyjątkowe dni, na które zawsze czekamy - mówi odwiedzająca imprezę.



Impreza odbywa się zarówno przy Wałach Chrobrego jak i Łasztowni. By ułatwić komunikację na Odrze rozłożono most pontonowy. Żagle 2021 potrwają do niedzieli.