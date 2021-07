Kolejne odkomarzanie rusza 2 sierpnia

Fot. pixabay.com / mikadago (CC0 domena publiczna)

Akcja odkomarzania w Szczecinie rozpocznie się 2 sierpnia - informują urzędnicy. Te uciążliwe owady są w ostatnich dniach szczególnie uciążliwe np. na Jasnych Błoniach czy Niebuszewie.

Pierwszą akcję tzw. zamgławiania przeprowadzono w pierwszych dwóch tygodniach lipca - wtedy objęła ona blisko 90 ha terenów, m.in. parki, okolice fontann i cmentarz.



Była skuteczna - mówił dziś w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.



- Komary bardzo mocno się namnożyły, gdybyśmy nie odkomarzyli w pierwszej połowie lipca, to komarów byłoby jeszcze więcej - mówi Kus.



Kolejna rozpocznie się już w poniedziałek i również potrwa dwa tygodnie i również obejmie te same rejony co w lipcu. Dodatkowe akcje nie powinny być potrzebne - dodał Andrzej Kus.



- Już pod koniec sierpnia problem z komarami powinien ustąpić. Pogoda powinna się zrobić bardziej stabilna, niż jest teraz, w związku z czym liczymy, że nie będzie takich okoliczności - mówi Kus.



Szczecin na walkę z komarami zamierza wydać w tym roku 16 tys. zł.