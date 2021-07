Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W piątek przy przejeździe kolejowym w Świnoujskim Warszowie pracownicy kolei, w ramach akcji "Bezpieczny przejazd" rozdawali materiały edukacyjne i opowiadali o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

- Proszę bardzo ulotki, dam jeszcze malowankę. Te ulotki mówią o tym, jak należy się zachować na przejeździe podczas przejazdu lub niedziałania zapór na przejeździe - mówi pracownica kolei.



- To jest akcja "Bezpieczny piątek" w ramach szerszej kampanii "Bezpieczny przejazd". Ludzie są często rozluźnieni, zapominają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa - mówi Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Tylko w czerwcu na terenie kraju doszło do 21 kolizji i wypadków na kolei z udziałem innych pojazdów. Kampania "Bezpieczny przejazd" prowadzona jest od 2005 roku. W Świnoujściu odbywa się raz do roku, w czasie sezonu.