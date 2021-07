Świnoujście chce być bardziej eko

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia prowadzi kampanię zachęcającą mieszkańców do ekologicznego przemieszczania się. Akcja ma przygotować miasto na zmiany w ruchu po otwarciu tunelu.

Za rok i dwa miesiące wjazd do centrum Świnoujścia będzie znacznie łatwiejszy niż dziś. Do tego czasu, miasto musi przygotować się na przyjęcie większej liczby pojazdów.



Samorząd zakończył już pierwszy etap konsultacji, w których zbierał opinię mieszkańców o potrzebach komunikacyjnych. Teraz prowadzi akcję edukacyjną. Głównym przekazem jest ekologiczne przemieszczanie się.



- Nie jest tak, że budowa tunelu na ruch nie będzie miała wpływu. Nad tym musimy dużo dyskutować i się wszyscy wyedukować, że warto być eko - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Część wyspiarzy popiera zamianę samochodu na nogi, jednak duża grupa jest za udogodnieniami dla kierowców.



- Jak mam stać w korku, to mi się nie chce, więc polecamy spacery. - Na piechotę i rowerem, to najlepiej, zwłaszcza, żeby odkorkować to miasto. - Kampania jest słuszna i wszystkim się przysłuży. - Lepiej rowerem się poruszać. - Nie ma jak się poruszać w tym mieście - przekonują mieszkańcy Świnoujścia.



Kampania edukacyjno-informacyjna będzie trwała do września w tym czasie odbędą się spotkania i webinary dla mieszkańców z ekspertami zarządzania ruchu.

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]