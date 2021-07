Kup rzecz z historią i pomóż weteranom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rzeczy z unikatową historią do nabycia w centrum Szczecina. Przy ulicy Sambora trwa kiermasz Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.

Pieniądze zbierane są na zabiegi fizjoterapeutyczne dla weteranów. Na miejscu można ich spotkać, chętnie odpowiadają na pytania młodzieży.



A co ciekawego i za ile mają wystawcy? - to sprawdził reporter Radia Szczecin. - U mnie hitem jest komplet 10 szklanek, sygnowanych przez PKP. One najpewniej przed 1977 roku na święta miały trafić do WARS-u. Nie dotarły jednak. Tutaj na dole jest oryginalny "Głos Szczeciński" z tego czasu. - Lubię książki, lubię też czytać. Są tutaj książki, za złotówkę. Weźmiemy "Tajemnice XX wieku" - mówili uczestnicy kiermaszu.



- Czasy wojenne we mnie są wciąż żywe. Właściwie, gdyby stan umysłu mój wówczas, gdy miałem te niecałe 17, 18 lat, był taki, jak w tej chwili, to bym prawdopodobnie w tym nie brał udziału. Porwała mnie młodość i powszechny patriotyzm - opowiadał powstaniec wileński porucznik Edward Zujewicz.



Kiermasz potrwa do godziny 15:00.