Szczecinianie uczczą Godzinę "W"

W niedzielę przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17:00, na placu przed szczecińską katedrą znak "Polski Walczącej" ułoży kilkudziesięciu żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a wraz z nimi mieszkający w Szczecinie uczestnicy Powstania Warszawskiego.

Wojskowi WOT-u, będą trzymać białe i czerwone róże, które przekażą powstańcom. Następnie kwiaty zostaną złożone w kaplicy Armii Krajowej w szczecińskiej katedrze.Kolejnym punktem obchodów będzie msza święta. Nabożeństwo, w intencji Ojczyzny, a także żyjących i poległych powstańców odprawi biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman.Pododdział honorowy wraz z pocztem sztandarowym oraz posterunek honorowy wystawi, podczas mszy, 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Swoje poczty sztandarowe wystawią także: policja, straż graniczna i straż pożarna.W mszy świętej uczestniczyć będą: przedstawiciele Szpitala Wojskowego w Szczecinie, IPN-u, członkowie środowisk patriotycznych oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który apeluje do mieszkańców regionu o to by o 17 zatrzymali się i oddali hołdu poległym Powstańcom.