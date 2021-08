Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od niedzieli, Polacy przed wjazdem do Niemiec będą musieli znowu pokazać test na obecność koronawirusa.

Władze kraju zaostrzają przepisy dotyczące granic - taką informację podaje "Deutsche Welle". Od 1 sierpnia, w całym kraju, mają obowiązywać jednolite przepisy w tej kwestii. Ten obowiązek ma dotyczyć wszystkich, nie tylko - jak teraz - przylatujących do kraju.



Nie wiadomo jednak jak przepisy będą odnosić się do osób zaszczepionych czy ozdrowieńców. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer stwierdził, w gazecie "Bild", że osoby te będą zwolnione z obowiązkowych testów.



Początkowo Niemcy zaostrzyć przepisy chciały 11 stycznia. Obecnie, wjeżdżając do Niemiec z Polski nie ma obowiązku rejestracji wjazdu, kwarantanny ani posiadania testu.