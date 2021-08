"Magia żagli". Jest już album Marka Czasnojcia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na pokładzie żaglowca "Dar Młodzieży" odbyła się uroczystość chrztu albumu pod tytułem "Magia żagli". Jego autorem jest fotograf Marek Czasnojć.

W książce znalazły się zdjęcia żaglowców, które Marek Czasnojć zrobił na całym świecie.



- Ja wiedziałem, gdzie one są. Jak są imprezy robione. Płynąłem, przyjeżdżałem, przylatywałem samolotem na imprezy do Barcelony, do Lizbony chyba czterokrotnie na parady. Wiedziałem, że tam jest tyle i tyle żaglowców i one muszą postawić żagle. Płynąłem gdzieś daleko na redę, kiedy były już pod pełnymi żaglami i fotografowałem - wspomina Czasnojć.



W albumie znajdziemy zdjęcia żaglowców, których już nie ma.



- Każdy ma swojego ducha, swój czar, są piękne żaglowce, szkunery nowofunlandzkie. Mam też zdjęcia żaglowców, które utonęły i już nie ma po nich śladu - podkreśla Czasnojć.



Marek Czasnojć fotografuje żaglowce od początku lat 50-tych. Album to wybór spośród 3 tysięcy fotografii żaglowców. Autor pływał m.in. na "Darze Pomorza", współpracował z miesięcznikiem "Morze" i "Głosem Szczecińskim".