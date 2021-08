Tak też można oddać hołd powstańcom [ZDJĘCIA]

Członkowie Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego uporządkowali 47 grobów powstańczych w przeddzień 77. rocznicy warszawskiego zrywu.

- To akcja od wielu lat kontynuowana w Warszawie, a od kilku lat także i w Szczecinie - mówi Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji. - Okazuje się, że do Szczecina po wojnie, w różnych okolicznościach, przybyło wielu powstańców. Odgrywali tu różne role. Pracowali w różnych miejscach i różnymi rzeczami się zajmowali. Uważamy, że taki hołd, który składamy także w ten sposób, pamiętając o nich i zapalając symboliczny znicz, jest bardzo ważny.



W tym roku po raz pierwszy do akcji porządkowania powstańczych grobów dołączyła szczecińska młodzież - mówi nauczyciel historii Adam Czarniawski. - W ciągu ostatnich dwóch lat odwiedziliśmy i uprzątnęliśmy groby 86 powstańców. Oddaliśmy im w ten sposób hołd. Ci ludzie mieli naprawdę bardzo ciekawe biografie. Mamy tu świetnego szachistę, lekarzy, pionierów szczecińskiej ziemi. Przydałaby się taka wiedza młodzieży, że po wojnie ci ludzie tworzyli nasz Szczecin.



Według Adama Czarniawskiego, w Szczecinie prawdopodobnie może być pochowanych nawet stu czterdziestu powstańców warszawskich.