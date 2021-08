Utrudnienia na drogach Szczecina i woj. zachodniopomorskiego [AKTUALIZACJE]

Sytuacja na drogach miasta i województwa jest stabilna choć zdarzają się miejsca, gdzie - głównie z powodu remontów - należy liczyć się z utrudnieniami.

Godz. 8.00

Zmiany dla kierowców na ulicy Santockiej w Szczecinie - przejazd odbywał się będzie przez pas zieleni oddzielający jezdnie jednokierunkowe. Chodzi o kierunek do ulicy 26 Kwietnia. Ruch samochodów zostanie przekierowany na lewy pas ruchu z prawej strony jezdni ulicy Santockiej do skrzyżowania z ulicą Jodłową.



Prace prowadzić będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.







Nowość również dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przystanek "Osiedle Przyjaźni" został przesunięty o 100 metrów w kierunku ulicy 26 kwietnia.







Godz. 7.00

10-15 minut stracicie jadąc Estakadą Pomorską w obie strony. Kolejki mają ponad kilometr. Lepiej wygląda przejazd przez Podjuchy - jeżeli zmierzacie do centrum Szczecina.Korkuje się także przejazd ulicą Zwierzyniecką z S3 w kierunku ulicy Struga. Kierowcy czekają przed skrzyżowaniem z ulicami Kurzą i Niedźwiedzią. Nie są to jednak duże utrudnienia.Na "es trójce" zajęty jest pas wolny w relacji Szczecin-Świnoujście - drogowcy pracują na 48-kilometrze - zablokowany jest jeden pas ruchu, utrudnienia potrwają do 16.Na S6 na odcinku z Kołobrzegu do Koszalina zajęty jest natomiast lewy pas. Drogowcy wprowadzili ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Tutaj problemy z przejazdem kierowcy będą mieli do południa.Zamknięty jest prawy pas na S6 - chodzi o fragment drogi (14 kilometrów za Goleniowem) w kierunku Koszalina - drogowcy usuwają plamy oleju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia potrwają do godziny 9.