Nie płacisz za wywóz śmieci? Już niedługo

Aplikacja sprawdzi, kto unika płacenia za śmieci - program zaczyna działać w Choszcznie i ma "wyłapać" osoby, które nie złożyły deklaracji śmieciowych i nie płacą za wywóz odpadów choć mieszkają na terenie gminy.

Algorytm porównuje dane mieszkańców z informacjami z różnych instytucji, do których ma dostęp. Na tej podstawie ustala, kogo jeszcze brakuje w wykazie i kto powinien płacić za odbiór kubłów ze śmieciami, a nie zgłosił tego w urzędzie.



Osób, które unikają płacenia albo zapomniały o złożeniu deklaracji jest w Choszcznie ok. 4 tysięcy.



Urzędnicy przypominają, że jeśli ktoś nie złożył deklaracji będzie musiał zapłacić zaległe opłaty - nawet do 5 lat wstecz.