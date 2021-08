A jak na przejściu granicznym w Świnoujściu?

Od poniedziałku na całej długości granicy, by przedostać się do Niemiec, trzeba mieć aktualny test na covid. Ruch przy przejściu granicznym między Świnoujściem a Ahlbeck jest duży. Sprawdzaliśmy, czy odbywa się bez utrudnień.

Pierwszy roboczy dzień obowiązywania nowych obostrzeń w Niemczech pokazuje jak w praktyce wygląda przemieszczanie się między granicami państw. Na przejściu Świnoujście-Ahlbeck pojawił się punkt wykonywania testów, odbywają się też kontrole.- W tej chwili właśnie będę robić, ale by wykonać taki test, trzeba się zalogować. To trwa około 15 minut i to jest wszystko za darmo - mówi nam kobieta, która chciała przekroczyć granicę.Za darmo tylko dla osób ubezpieczonych w Niemczech. Pozostali testy na granicy wykonać mogą odpłatnie za 24 euro lub w świnoujskim laboratorium za 80 zł. Z tego obowiązku zwolnione są osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Jednak nie każdy, kto przekracza granice ma pewność na jakich warunkach to robi.- Jesteśmy zaszczepieni podwójnie, mamy w telefonach paszport cowidowy, przypuszczam, że bez problemu będziemy mogli się przemieszczać - mówią rowerzyści. - Jeszcze do Niemiec skok, plażą, to może przemkniemy - dodali.Kontrole na terenie Niemiec odbywają się wyrywkowo. Kara za brak testu czy szczepienia może wynosić nawet 25 tys. euro.