Żołnierz generała Andersa otrzymał pomoc od wolontariuszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Specjalistyczne łóżko z materacem oraz nowoczesny fotel rehabilitacyjny trafiły w poniedziałek do kombatanta, kapitana Mariana Zbisława Szpaka.

97-letni mieszkaniec Szczecina, to obecnie jeden z dwóch ostatnich żyjących w naszym regionie żołnierzy Armii generała Andersa, którzy zdobywali Monte Cassino - mówi Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego w Szczecinie.



- W 1942 roku trafia przez Persję, Egipt i Irak do Palestyny i tam zostaje żołnierzem 3. Dywizji Strzelców Karpackich w drugim korpusie Wojska Polskiego w tzw. Armii generała Andersa i między innymi później w 1944 roku bierze udział w walkach o Monte Cassino, a także o Bolonię - tłumaczy Ilcewicz.



Kapitan Marian Zbisław Szpak trafił do Szczecina w 1947 roku. Jak sam wspomina, razem z nim osiedliło się tu wielu jego kolegów, z którymi w 1944 roku zdobywał Monte Cassino.



- Po zakończeniu wojny, do Szczecina bardzo dużo wróciło żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino. W Szczecinie jest nas dwóch, ale już na wykończeniu. Jeszcze ja się trzymam, ale mój przyjaciel dogorywa - opowiada kapitan Szpak.



Przekazany sprzęt rehabilitacyjny, o wartości prawie siedmiu tysięcy złotych, zakupiła Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego przy wsparciu Grupy Azoty Police.