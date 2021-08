Gliński: będzie kolejne wsparcie dla Kolegiaty w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolegiata w Stargardzie otrzyma kolejne wsparcie - zapowiedział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Tym razem remont przejdzie trzon wieży. Zabytek zyska też windy. Do tej pory resort kultury przeznaczył 20 milionów na odnowienie kościoła.Remont obejmuje m.in. odnowienie malatur, wymianę wszystkich instalacji oraz posadzki, bo po wojnie - przez 9 lat - kościół pełnił funkcje magazynu budowlanego.- Dziękuję wszystkim, którzy dbają o stargardzką Kolegiatę, bez nich nie byłoby, to wszystko możliwe - mówił wicepremier Piotr Gliński. - Takie projekty, to przede wszystkim zasługa osób, które się opiekują tym miejscem, czyli parafii, społeczności lokalnej, księdza proboszcza, miejscowych polityków i samorządowców. To jest zabytek pięknie zadbany i gospodarze myślą o projektach rozwojowych.Dodajmy, ze Kolegiata w Stargardzie to ceglany kościół o najwyższym sklepieniu gotyckim w Polsce. Posiada także element architektoniczny zastosowany w Niemczech, Danii czy Szwecji.Chodzi o tzw. blendę stargardzką, czyli charakterystyczną okrągłą białą wnękę na wieży.