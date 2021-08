Obwodnica Gryfic otwarta

Otwarcie północnej obwodnicy Gryfic. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla kierowców. W poniedziałek została otwarta dla ruchu samochodowego obwodnica Gryfic.

Inwestycja o wartości prawie 69 mln zł została zakończona przed terminem. To oznacza ułatwienia dla mieszkańców i turystów spędzających wakacje na Pomorzu Zachodnim.



Jak mówi burmistrz Gryfic, jadący nad Bałtyk drogami wojewódzkimi 110, 109 i 105 będą mogli ominąć centrum miasta.



- Jest to skrócenie drogi z węzła Kiełpino na wybrzeże. Jest to przeprawa mostowa niezbędna wręcz dla takiego miasta prężnego, jak Gryfice. Jest to także odciążenie ruchu lokalnego, szczególnie w godzinach szczytu - do pracy i popołudniu - gdy ludzie wracają na osiedla do swoich mieszkań - mówi Andrzej Szczygieł.



Mieszkańcy i kierowcy w Gryficach czekali latami na obejście drogowe miasta. Jak mówią, szczególnie w sezonie wakacyjnym odciąży to ruch, kiedy miasto jest zakorkowane.



- Ja bym się tam chętnie przejechał zobaczyć. - Każda nowa droga jest dobra dla regionu, dla Gryfic. Gryfice nie są za dużym miastem, a ruch jest bardzo duży w nich. Myślę, że to bardzo odciąży miasto. - Ruch się zmniejszy. Teraz jest tragiczny - komentują mieszkańcy.



Północna obwodnica Gryfic, to prawie 4,5 km drogi poprowadzonej nowym śladem. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi 110 i 109 powstały ronda. W ramach inwestycji zbudowano nowy most przez Regę.



W poniedziałek podpisano umowę na kolejny etap budowy obwodnicy Gryfic.