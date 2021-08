Zbiorniki, które powstają w gazoporcie w Policach, są już zadaszone. Ostatni, na którym wybudowano dach, to zbiornik na etylen. Dwa większe zbiorniki na propan zostały zakryte wcześniej.

W Policach powstaje nowy terminal, gdzie ze statków będzie rozładowywany i przechowywany gaz dla budowanej instalacji do produkcji propylenu. Na północ od istniejących nabrzeży polickiego portu realizowana jest ta inwestycja potocznie zwana terminalem przeładunkowo-magazynowym.



W nowym porcie znajdą się dwa zbiorniki na propylen o wielkości 40 tysięcy metrów sześciennych. Gaz w tych zbiornikach ma być przechowywany w temperaturze minus 42 stopni. Zbiorniki mają wysokość 40 metrów i średnicę 43 metrów. Obok nich powstaje mniejszy zbiornik na etylen i to on został zadaszony jako ostatni. W terminalu znajdzie się też dalbowe nabrzeże o głębokości 12,5 metra. Terminal ma dostarczać surowce do produkcji dla Polimerów Police.