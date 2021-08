Niespodzianki od Radia Szczecin

Fot. Paulina Sawicka [Radio Szczecin]

Kolejny poranek z niespodziankami od Radia Szczecin. Tym razem rozdawaliśmy przewodniki po regionie i Szczecinie, a także albumy poświęcone żeglarstwu.

Do naszego letniego studia od rana przychodzili chętni po książki. - Słucham was codziennie od rana do wieczora, już od 21 lat. Wybrałem albumy: "Magia Żagli" i "Szczecin". Piękne wydanie. Dziękuję i zdrówka życzę - mówił jeden z słuchaczy.



- Będzie to bardzo pomocne w mojej pracy. Uczę dzieci. Jeszcze tego nie mam w swojej biblioteczce - dodała kobieta.



- "Czas na Szczecin" i "Magia Żagli". Nie spodziewałem się aż takiej szczodrości - przyznał kolejny obdarowany.



W naszym letnim studiu codziennie rano mamy niespodzianki dla naszych słuchaczy. Kolejna już w środę - zapraszamy.