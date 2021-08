Raport zakażeń. W regionie dwa nowe przypadki

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

164 nowe przypadki koronawirusa w Polsce na 46 tysięcy testów. Jest nowy raport ministra zdrowia dotyczący dobowej liczby zakażeń.

W naszym regionie potwierdzono dwa nowe zachorowania - jedno w Szczecinie, drugie w Policach. Za ozdrowieńców uznano 98 osób.



Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rośnie liczba nowych zakażeń. - Jeszcze do wczoraj wzrost zakażeń był na poziomie 21 procent. Dzisiaj widzimy, że w porównaniu do ubiegłego wtorku to wzrost w granicach 50 procent. Jeżeli nie będziemy się szczepić, a szczepienia zapobiegają transmisji koronawirusa, wówczas będziemy notować wzrosty powyżej 200 zakażeń dziennie - podkreślił rzecznik ministerstwa zdrowia.



Wojciech Andrusiewicz dodał, że do tej pory w Polsce stwierdzono 305 przypadków wariantu Delta koronawirusa. - W ostatnich tygodniach ten poziom procentowy obecności wirusa w próbkach, które są sekwencjonowane, jest w granicach 80 procent - wskazał rzecznik resortu zdrowia. Dodał, że wariant Delta jest bardzo transmisyjny. - Jeżeli mówiliśmy wcześniej przy podstawowym wariancie koronawirusa, że jedna osoba może zarazić 2-3 osoby, to w tej chwili możemy mówić, że jedna osoba może zarazić do 8 osób. Chodzi tu szczególnie o wysoką transmisyjność tego wirusa - zaznaczył rzecznik.



W Polsce mamy ponad 17 i pół miliona osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.