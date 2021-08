Prom Bielik już po usunięciu awarii. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa rozładowywanie kolejek po tym, jak jeden z promów "Bielik" uległ awarii. W śrubę jednostki wkręciła się lina.

Prom na przeprawie Warszów już wrócił do kursowania, ale zdążyły powstać duże kolejki.



- Były opóźnienia, jest dosyć duży ruch wakacyjny. Czekaliśmy ze 40 minut. Mogłoby nie być tej awarii, bo akurat nam się spieszy do Szczecina - mówili turyści.



Płetwonurkowie wyciągali linę wkręconą w śrubę silnika. Początkowo obsługa promu przewidywała, że usuwanie awarii potrwa do godziny 12, ale jednostka już wróciła do kursowania. Na dwóch przeprawach - promów "Karsibór" i "Bielik" - kursują trzy jednostki.