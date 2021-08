Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszają spisowe środy w Urzędzie Miasta. W sierpniu i wrześniu, w tym dniu tygodnia, będzie można przyjść do magistratu i z pomocą rachmistrza wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Będą one działać w każdą środę od 16 do 20, w urzędach przy: Pl. Armii Krajowej oraz ul. Rydla. Jednocześnie dla mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina w weekendy niezmiennie dostępne będzie także stanowisko spisowe w holu Urzędu Miasta, w soboty od 12 do 18, a w niedziele od 10 do 16.