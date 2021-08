Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Siłownia pod chmurką stanie przy stargardzkiej podstawówce numer 10. Znajdą się tam drążki do podciągania, instalacje do stawania na rękach, twister, stepper czy wahadło. Koszt urządzeń to 85 tysięcy złotych.

Inwestycja to jeden z pomysłów, które wybrali stargardzianie w budżecie obywatelskim. Wszystko będzie gotowe jeszcze w tym miesiącu.