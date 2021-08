Wzgórze Wisielców ujawnia swoje tajemnice [WIDEO, ZDJĘCIA]

WIDEO: R.STACHNIK, montaż: M.PAPKE [RADIO SZCZECIN]

W Wolinie na Wzgórzu Wisielców prowadzone są badania archeologiczne. To prawdopodobnie największe cmentarzysko wczesnośredniowieczne w północnej Europie.

Naukowcy odkryli już kilkanaście miejsc pochówków z X i XI wieku.



- W Wolinie występują różne formy pochówku. Wczesnośredniowieczny Wolin jest miejscem szczególnym, tu we wczesnym średniowieczu było ogromne emporium handlowe, jedno z większych w północnej Europie, multi etniczne, czyli zamieszkany przez różne nacje, zarówno Skandynawów jak i Słowian. W tym miejscu mamy na razie odkryte klasyczne pochówki ciałopalne, czyli jamki z przepalonymi ludzkimi kośćmi i fragmentami naczyń oraz trochę większe obiekty, których jeszcze nie znamy. Ale poznamy je, gdy zakończymy badania - zapowiedział archeolog, Wojciech Filipowiak.



Przy wykopaliskach pracują wolontariusze , którzy w ten sposób spędzają wakacje.



- Ani nie jestem studentem archeologii, ani nie mam jakiegoś doświadczenia, ale jestem na grupie archeologicznej na facebooku. Dotarło do mnie zaproszenie dla wolontariusza, jestem nim od tygodnia, pracuję dla pana Wojciecha i świetnie się przy tym bawię - przyznał jeden z nich.



Wykopaliska na Wzgórzu Wisielców w Wolinie to badania wyprzedzające, które prowadzone są przed rewitalizacją parku miejskiego.