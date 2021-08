Police starają się o kolejne inwestycje drogowe

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Trzy ważne inwestycje drogowe w Policach - o ich dofinansowanie stara się Starostwo Powiatowe.

Najważniejsza to przebudowa ulic w okolicach Stobna, Dołuj i Bendargowa. Jej wartość oszacowano na 45 mln zł.



Kolejna - bardzo ważna dla mieszkańców Bezrzecza - remont kilometrowego odcinka ulic Koralowej i Górnej. To przedłużenie trasy, którą od jesieni zamierza remontować Szczecin - chodzi o odcinek Koralowej i Modrej. Budowa warta jest 9 mln zł.



Ostatnia, trzecia inwestycja, o dofinansowanie której Police starają się w Banku Gospodarstwa Krajowego, to modernizacja trzeciej trasy dojazdowej ze Szczecina do Polic - ulic Cisowej i Nadbrzeżnej. To koszt ponad 5 mln zł.



Wyników konkursu urzędnicy spodziewają się w październiku. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie - przetarg w sprawie danej inwestycji

musi został ogłoszony w ciągu 6 miesięcy.