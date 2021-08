W Osinowie Dolnym jest więcej zakładów fryzjerskich niż domów. Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W Osinowie Dolnym jest więcej zakładów fryzjerskich niż domów. Pomimo spadającej liczby klientów (po pandemii koronawirusa) nie zamknięto ani jednego zakładu fryzjerskiego.

Jak mówi Eugeniusz Świerczyński, właściciel jednego z salonów fryzjerskich, w wiosce liczącej 220 mieszkańców, jest około 50 zakładów fryzjerskich.



- Nic się nie zmieniło; około 50. Jak na wioskę, to chyba dużo, na pewno: za dużo. To fenomen na skalę Europy. To tylko dlatego, że mamy takich sąsiadów, Niemców - wytłumaczył.



Jak dodaje burmistrz gminy Cedynia, Adam Zarzycki: drugiej takiej "fryzjerskiej wioski" nie ma w całej Europie.



- To fenomen na skalę europejską, co trzeci facet w Osinowie chodzi nieogolony. Przyczynę trudno odnaleźć - dodaje Zarzycki.



A wioska fryzjerów funkcjonuje siedem dni w tygodniu i strzyże kobiety i mężczyzn.